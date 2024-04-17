Fenerbahçe'yi yenen Halkbank, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi final etabı 3. karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

MAÇI DA SERİYİ DE 3-0 KAZANDI

Maça iyi başlayan Halkbank, etkili oyununu sürdürdü ve ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette de üstün oyununa devam ettiren başkent ekibi seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı. 3. seti ise 25-19 önde bitiren mavi-beyazlılar, hem maçta hem de seride durumu 3-0 yaparak sezonu şampiyon tamamladı.