Fenerbahçe'yi yenen Halkbank, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu
Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi final serisi 3. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.
AXA Sigorta Efeler Ligi final etabı 3. karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
MAÇI DA SERİYİ DE 3-0 KAZANDI
Maça iyi başlayan Halkbank, etkili oyununu sürdürdü ve ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette de üstün oyununa devam ettiren başkent ekibi seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı. 3. seti ise 25-19 önde bitiren mavi-beyazlılar, hem maçta hem de seride durumu 3-0 yaparak sezonu şampiyon tamamladı.