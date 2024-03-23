Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Fatih Cihan, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya (Caner Ergül, Mustafa Cervatoğlu, Daudi)
TÜRŞAD: Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Fatih Eren Uğur, Lecat, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy)
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 76 dakika (26, 24, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.