Arkas Spor, onkoloji hastalarını ziyaret etti

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un başantrenörü Glenn Hoag ve oyuncular, Medicana International İzmir Hastanesi'nde onkoloji hastalarını ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamada, Glenn Hoag'un yanı sıra oyuncular Nicholas Hoag, Jordan Canham, Emre Çevik, Ulaş Onur Topbaşlı, Gökçen Yüksel ve Erhan Hamarat hastalarla sohbet etti.

Başhekim Uzm. Dr. Dilek Aslanca, Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Lütfiye Demir ve Doç. Dr. Gülcan Bulut'un da eşlik ettiği sporcular, hastalara hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag onkoloji hastalarını ziyaret ederek, onların yanlarında olduklarını göstermenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Umarız hastaların yüzlerinin gülmesinde bir nebze payımız olmuştur. Tüm hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını içtenlikle diliyoruz. Bu anlamlı davet için Medicana Sağlık Grubu'na da teşekkür ederiz. Kanser Haftası'nda düzenlenen bu etkinliğin, farkındalık oluşturma açısından büyük bir önemi olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Lütfiye Demir de dünyada her yıl 19 milyondan fazla kişinin kansere yakalandığını hatırlatarak, "Modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen kanserle ilgili farkındalığı artırmak için Kanser Haftası'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Medicana olarak bu konuya dikkat çekmek için sporun iyileştirici gücünden faydalanarak böyle bir etkinlik yapmak istedik. Hastalarımıza da ekibimize de moral ve motivasyon oldu." ifadelerini kullandı.