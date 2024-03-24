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Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-76 yendi

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Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Umut Özgün Ergün

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russell 12, Cruz 8, Luther 15, Ege Arar 4, Anderson 9, Mustafa Baki Görür 3, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Terry 19

Anadolu Efes : Rıdvan Öncel 3, Clyburn 22, Thompson 13, Ercan Osmani 10, Oturu 7, Bryant 7, Erkan Yılmaz 3, Willis 16

1. periyot: 22-19

Devre: 44-43

3. periyot: 62-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-76 yendi.

Karşılaşma iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Maçın ilk 5 dakikasına Anadolu Efes, Clyburn ve Ercan Osmani'nin etkili oyunuyla 13-12 önde girdi. Kalan dakikalarda baskısını arttıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 48 saniyede Cruz'un sayısıyla öne geçerek ilk periyodu 22-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Thomson ve Willis'in sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes'e, Terry ve Dorukhan Engindeniz ile cevap veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın 15. dakikasını 32-31 önde geçti. Karşılıklı sayılarla geçilen bölümde ev sahibi ekip, soyunma odasına 44-43 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında ev sahibi ekip Anderson'un 3 sayılık atışları ile farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 50-43. Farkı açarak maçın 25. dakikasına 58-48 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Clyburn'un etkili oyunuyla yanıt veren konuk ekip, farkı azaltsa da periyodu 62-61 geride bitirdi.

Final periyodu çekişmeli geçti. Periyodun başında ev sahibi ekip Teryy ile farkı açtı: 66-61. Baskısını arttıran Anadolu Efes, Clyburn'un sayılarıyla beraberliği yakaladı: 68-68. Her iki takımın karşılıklı öne geçtiği maçında son 5 dakikasına 71-71 eşitlikle girildi. Maçın bitimine 41 saniye kala Anadolu Efes Bryant'ın sayısıyla 79-76 öne geçti. Son saniyelerin heyecana sahne olduğu müsabakadan Anadolu Efes, 81-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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