Pınar Karşıyaka, Reeder Samsunspor'u farklı yendi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner, İsmail Binbir

Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı 10, Martin 13, Vitto Brown 14, Deniz Kılıçlı 2, Jaylon Brown 9, McCollum 9, Furkan Haltalı 4, Hakan Sayılı 11, Efe Ergi Tırpancı 4, Mert Celep 8, Demircan Demir 8

Reeder Samsunspor : Bora Satır 17, Arda Berk Kaya 12, Göktuğ Baş 9, Tarık Sezgün 12, Muhammed Doğan Şenli 6, Mehmet Batuğ Gür, Alp Atlas Günyeli, Crawford 10, Mehmet Öngel 5

1. Periyot: 25-22

Devre: 53-32

3. Periyot: 77-47

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Pınar Karşıyaka, küme düşmesi daha önce kesinleşen Reeder Samsunspor'u 103-71 yendi.

İlk 4 dakikayı 15-7 önde geçen Reeder Samsunspor karşısında son bölümde daha etkili olan Pınar Karşıyaka bitime 2 dakika kala Mert'in smaç basketiyle 20-20 eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, Kenan ve Furkan'ın sayılarıyla periyodu 25-22 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 21 sayı farkla 53-32 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, son 5 dakikasına 65-36 önde girdiği çeyreği 77-47 üstün tamamladı.

Pınar Karşıyaka, müsabakadan 103-71 galip ayrıldı.