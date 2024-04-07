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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti

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Salon Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönüştaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russell 8, Cruz 7, Luther 11, Ege Arar 6, Anderson, Mustafa Baki Görür 13, Dorukhan Engindeniz 6, Terry 13, Barış Çağan Özkan 5

Darüşşafaka Lassa : Adams 8, Woodard 7, Abdur Rahkman 11, Berk Demir 8, Muhsin Yaşar 13, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Cartlon 15, Pandi

1. Periyot: 12-21

Devre: 37-33

3. Periyot: 56-44

Beş faulle çıkan: 39.45 Ege Arar (Manisa Büyükşehir Belediyespor )

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 69-62 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Manisa Lassa Spor Güncel Haberler

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