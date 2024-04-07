Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti
Salon Muradiye
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönüştaş
Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russell 8, Cruz 7, Luther 11, Ege Arar 6, Anderson, Mustafa Baki Görür 13, Dorukhan Engindeniz 6, Terry 13, Barış Çağan Özkan 5
Darüşşafaka Lassa : Adams 8, Woodard 7, Abdur Rahkman 11, Berk Demir 8, Muhsin Yaşar 13, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Cartlon 15, Pandi
1. Periyot: 12-21
Devre: 37-33
3. Periyot: 56-44
Beş faulle çıkan: 39.45 Ege Arar (Manisa Büyükşehir Belediyespor )
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 69-62 mağlup etti.