Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 81-59 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Yunus Sonsırma 10, Emre Tanışan, Zoriks 14, Aldridge 11, Simmons 4, Starks 12, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 4, Yiğit Gökay Kaba, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren

Fenerbahçe Beko : Melih Mahmutoğlu 1, Madar 12, Tarık Biberoviç 8, Sestina 11, Sertaç Şanlı 5, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 13, Papagiannis 12, Dorsey 4, Calathes 11, Mert Emre Ekşioğlu

1. periyot: 8-21

Devre: 27-31

3. periyot: 42-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-59 yendi.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikasını 12-3 önde geçtiği periyodu 21-8 üstün tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan Aliağa Petkimspor, 14. dakika içinde Zoriks'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 23-25. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 31-27 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Sertaç ve Madar'la 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 13 sayı farkla 44-31 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip periyodu da 54-42 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 81-59 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Memet Yaşar kimdir? İYİ Parti Elazığ Palu Belediye Başkan adayı Memet Yaşar kimdir? Fevzi Çakmak kimdir? İYİ Parti Elazığ Keban Belediye Başkan adayı Fevzi Çakmak kimdir? DEVA Partisi Düzce adayı Murat Caymaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Düzce belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aksaray adayı Necati Coşkuner kimdir? 2024 DEVA Partisi Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Balcı kimdir? İYİ Parti Edirne Süloğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Balcı kimdir Volkan Güzelergene kimdir? İYİ Parti Edirne Meriç Belediye Başkan adayı Volkan Güzelergene kimdir? Yılmaz Genel kimdir? İYİ Parti Edirne Lalapaşa Belediye Başkan adayı Yılmaz Genel kimdir Abdullah Naci Ünsal kimdir? İYİ Parti Edirne İpsala Belediye Başkan adayı Abdullah Naci Ünsal kimdir Ömer Sacit Sakarya kimdir? İYİ Parti Edirne Havsa Belediye Başkan adayı Ömer Sacit Sakarya kimdir Ediz Martin kimdir? İYİ Parti Edirne Uzunköprü Belediye Başkan adayı Ediz Martin kimdir Zafer Sarıkeçe kimdir? İYİ Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı Zafer Sarıkeçe kimdir Ege Bitikli Sakin kimdir? İYİ Parti Edirne Enez Belediye Başkan adayı Ege Bitikli Sakin kimdir DEVA Partisi Ardahan adayı Halil Kaçar kimdir? 2024 DEVA Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bayburt adayı Can Kurban Arslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim oldu? İlker Panar kimdir? İYİ Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan adayı İlker Panar kimdir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title