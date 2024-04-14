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Beşiktaş Safi Çimento, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nı kazandı

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Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Spor Toto'yu 40-31 yenen Beşiktaş Safi Çimento kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Beşiktaş Sigorta Spor Haberler

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