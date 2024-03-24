Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı AXA Sigorta Kupa Voley Finalinde Şampiyon Oldu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol TakımI, AXA Sigorta Kupa Voley Final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi ve 4. kez şampiyon oldu. Mücadelenin setleri 25-23, 16-25, 25-17, 25-20 tamamlandı. Vargas 19 sayıyla maçın skoreri oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçının ilk seti büyük bir çekişmeye sahne olurken, sarı-lacivertliler bu seti 25-23 üstün bitirdi. İkinci sette ise Eczacıbaşı Dynavit, rakibine karşı büyük üstünlük sağlayarak bu bölümü 25-16 geçti ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü setin başında orta oyuncuları ile etkili olan Fenerbahçe, Melissa Vargas'ın sayılarıyla farkı açtığı seti 25-17 kazandı. Dördüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, iyi oyununu sürdürdü ve Arina Fedorovtseva'nın servis sayısı ile durumu 18-10'a getirdi. Setin ilerleyen bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe seti 25-15, maçı da 3-1 kazandı ve 4. kez kupada şampiyonluk sevinci yaşadı. - İSTANBUL