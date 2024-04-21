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Bahçeşehir Koleji, Nemanja Bjelica'yı Sportif Direktör olarak göreve getirdi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Nemanja Bjelica'nın 2024-2025 sezonu için Sportif Direktör olarak göreve getirildiğini duyurdu. Bjelica'nın takıma katılmasıyla hedeflerini büyüten Bahçeşehir Koleji, ligimizin marka değerini artıracağını düşünüyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Nemanja Bjelica'nın 2024-2025 sezonu için Sportif Direktör olarak göreve getirildiğini duyurdu.

Daha önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı FIBA Europe Cup'ta şu sıralar bir kez daha final heyecanı yaşayan Bahçeşehir Koleji, gelecek planlamalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Önümüzdeki sezonlar için hedef büyütme sinyalleri veren Kırmızı Ejderhalar, kısa zaman önce profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Nemanja Bjelica'nın sportif direktör olarak yönetim kadrosuna katılacağını resmen açıkladı.

Kulüp Başkanı Begüm Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nemanja Bjelica, oyunculuk döneminde hem Avrupa basketbolu hem de NBA'deki başarılarıyla değerini defalarca kanıtladı. Ülkemize ve Türk basketboluna da aşina olan ve ligimizi yakından takip eden böylesine önemli bir ismin bundan sonra takımımızın başarısı için çalışacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Bjelica'nın vizyonu ve hedeflerimize duyduğu yoğun ilgiyle birlikte getireceği basketbol kültürünün hem takımımıza hem de ülke basketboluna uzun vadeli katkıları olacağına, bu hamlenin ligimizin marka değerini artıracağına inanıyorum" dedi.

Avrupa'da ilk üst düzey oyunculuk fırsatını Kızılyıldız formasıyla bulan Nemanja Bjelica, burada gösterdiği performansla 2010 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından 35. sıradan seçildi. NBA kariyerine başlamadan önce Baskonia ve son olarak Fenerbahçe formaları giyen Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli formayla geçirdiği iyi sezonda takımının Euroleague Final Four'a kalmasında büyük rol oynamış ve normal sezonunun da en değerli oyuncusu seçilmişti (2015). 2015 yazında Minnesota Timberwolves ile sözleşme imzalayarak NBA'e giden Bjelica, Sacramento Kings ve Miami Heat formalarıyla mücadele etmesinin ardından 2021 yılında Golden StateWarriors ile anlaştı. Warriors ile 2021-2022 sezonunu başarıyla tamamlayan Bjelica, takımıyla birlikte NBA şampiyonluğu sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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