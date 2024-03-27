Halkbank AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finalinde Şampiyon Oldu
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş
Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Halkbank : Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz (Volkan Done, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Hüseyin Batuhan Duman, Perrin)
Setler: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25
Süre: 125 dakika (30, 29, 34, 32)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek şampiyon oldu.