Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka'ya mağlup oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın hakemleri Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör'dü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu.
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Çağdaş Bodrumspor: Dominic Jordan Artis 21, Can Uğur Öğüt, Christopher Tirrell Warren 31, Amar Alibegovic 14, Ahmet Fatih Cantitiz 11, Melih Kurtay, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Ben Alexander Moore 9, Ahmet Düverioğlu 6, Cavit Ege Havsa, Jaron Johnson 5
Başantrenör: Ahmet Çakı
Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 8, Vernon A Carey Jr 2, Errıck Mc Collum 25, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 3, Kelan Dewayne Martın 31, Vittorio Brown 25, Mert Celep 1, Kenan Sipahi 3
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 27-27
Devre: 44-52 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 61-71 (Pınar Karşıyaka lehine) - MUĞLA