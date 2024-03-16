Üye Girişi
Haberler

Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka'ya mağlup oldu

Güncelleme:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın hakemleri Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör'dü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu.

Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Çağdaş Bodrumspor: Dominic Jordan Artis 21, Can Uğur Öğüt, Christopher Tirrell Warren 31, Amar Alibegovic 14, Ahmet Fatih Cantitiz 11, Melih Kurtay, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Ben Alexander Moore 9, Ahmet Düverioğlu 6, Cavit Ege Havsa, Jaron Johnson 5

Başantrenör: Ahmet Çakı

Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 8, Vernon A Carey Jr 2, Errıck Mc Collum 25, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 3, Kelan Dewayne Martın 31, Vittorio Brown 25, Mert Celep 1, Kenan Sipahi 3

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 27-27

Devre: 44-52 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 61-71 (Pınar Karşıyaka lehine) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Yener Yılmaz Sigorta Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title