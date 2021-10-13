Balıkesir'de eylül ayında 3 bin 454 konut satıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de eylül ayında 3 bin 454 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balıkesir'de eylül ayında 3 bin 454 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Eylül ayında 3 bin 454 konut satıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Eylül ayında 3 bin 454 Konut satıldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu

TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de eylül ayında konut satışları haziran ayına göre artarak 3 bin 454 konut satılırken, Çanakkale'de de eylül ayına göre artış göstererek bin 230 konut satıldı". - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı! Yabancılardan en çok İranlılar aldı

Son dakika: Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı! Yabancılardan en çok İranlılar aldı

 Küresel çip krizi Apple'ı da vurdu! Üretim hedefindeki endişeler nedeniyle hisseleri düştü

Küresel çip krizi Apple'ı da vurdu! Üretim hedefindeki endişeler nedeniyle hisseleri düştü

 1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Mustafa Keser Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Stefan Kuntz Aykut Kocaman Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de eylül ayında 3 bin 454 konut satıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:18:38. #1.17#