Balıkesir'de eylül ayında 3 bin 454 konut satıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Eylül ayında 3 bin 454 Konut satıldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu

TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de eylül ayında konut satışları haziran ayına göre artarak 3 bin 454 konut satılırken, Çanakkale'de de eylül ayına göre artış göstererek bin 230 konut satıldı". - BALIKESİR

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