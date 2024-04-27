Balıkesir'de Agresif Sürüş ve Hız Sınırlarını Aşan Sürücülere Denetim

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri, trafikte agresif sürüş ve hız sınırlarını aşan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde bulunan yollarda yakın takip, drift, birbiri ardına şerit değiştirme, öndeki aracı hatalı sollama gibi agresif davranışlarda bulunan sürücülere yönelik olarak denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 934 araç kontrol edildi. Ayrıca yapılan radarlı hız denetiminde ise 248 araç kontrol edildi. - BALIKESİR