Düzce'de silahlı kavga: 2 yaralı
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Düzce'de silahlı kavga: 2 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otelin restoran bölümünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Düzce'de silahlı kavga: 2 yaralı
28.06.2020 02:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 02:54

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otelin restoran bölümünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir otelin restoran bölümünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, tabancayla ateş ederek C.P ve R.Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha sonra yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli E.K. yakalandı.

Kaynak: AA

Manşet

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