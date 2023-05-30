Kuzey Kore, ABD'nin askeri faaliyetlerini izlemek için ilk askeri keşif uydusunu Haziran'da fırlatacak

Kuzey Kore'nin ilk askeri keşif uydusu Haziran ayında fırlatılacak. Uydu, ABD'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi amaçlıyor ve tehlikeli askeri eylemleri önceden ya da gerçek zamanlı olarak izleme, kontrol etme ve bunlarla başa çıkma görevini yerine getirecek. Kategori: Dünya

Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi hedefleyen "ilk askeri keşif uydusunu" Haziran ayında fırlatacağını açıkladı.

Pyongyang, ABD'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi amaçlayan ilk askeri keşif uydusunun Haziran ayında fırlatılacağını duyurdu. Fırlatılacak uydu ve yeni test edilecek çeşitli keşif araçlarının tehlikeli askeri eylemleri önceden ya da gerçek zamanlı olarak izleme, kontrol etme ve bunlarla başa çıkma görevini yerine getireceği belirtildi. İktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Ri Pyong-chol yaptığı yazılı açıklamada, uydu fırlatma girişiminin savaş hazırlıklarını güçlendirmek için "vazgeçilmez" bir eylem olduğu vurguladı. Ri, ABD ve Güney Kore'yi yürüttüğü ortak askeri tatbikatlarla Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi artırmakla suçladı. Ayrıca ABD'nin Sarı Deniz üzerinde askeri keşif uçaklarını uçurarak düşmanca casusluk faaliyetlerini yoğunlaştırdığını savunan Ri, "Mevcut ve potansiyel tehditleri kapsamlı bir şekilde ele alacak, pratik savaş caydırıcılığını güçlendirme faaliyetlerini daha geniş bir şekilde uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Japonya teyakkuzda

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz Nisan ayında ülkesinin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıklayarak Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi'ne fırlatma için son hazırlıkları tamamlama talimatı vermişti. Devlet medyası ise bu ayın ortalarında söz konusu uyduya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaşmıştı. Son olarak Kuzey Kore'nin Japon makamlarını 31 Mayıs-11 Haziran arasında yapılması beklenen uydu fırlatma girişimi hakkında bilgilendirdiği kamuoyuna yansımış, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ise uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının ülke sınırlarına düşme ihtimali nedeniyle teyakkuza geçmişti. - PYONGYANG