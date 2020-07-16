Düğün hediyesi olarak kelepçe taktı
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Düğün hediyesi olarak kelepçe taktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren komiser yardımcısı çifte ilçe emniyet müdürü kelepçe taktı.

Düğün hediyesi olarak kelepçe taktı
16.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:55

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren komiser yardımcısı çifte ilçe emniyet müdürü kelepçe taktı. Gelinin evlenme teklifine olan cevabını yeterli bulmayan damat, telsizden bir kez daha evlenme teklifinde bulunup, telsizden 'evet' diye anons ettirdi.

İlginç düğün, İnegöl ilçesinde gerçekleşti. Polis Akademisinde tanışan Merve Kılıç (27) ve Muhammed Mustafa Ayhan (29) İnegöl ilçesinde birlikte görev yapmaya başladı. Arkadaş olan çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Komiser yardımcısı genç çiftin nikahı polis arkadaşları ve amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gelin ve damat polis olunca nikahta da renkli görüntüler meydana geldi. Nikah öncesi Muhammed Mustafa Ayhan telsizden bir kez daha evlenme teklifi anonsu yaparak komiser yardımcısı eşi Merve Kılıç'tan bir kez daha 'anlaşıldı evet' cevabı aldı. Çiftin nikah şahitliğini İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Araali yaptı.

Nikah sırasında nikah memuru gelinin doğum tarihini sorunca, damat bir an unuttu. Davetlileri kahkahaya boğan o anlarda damadın imdadına gelin yetişti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı nikah sonunda Emniyet Müdürü Nihat Şahin yeni evlenen çifte kelepçe takarak bir ömür boyu ayrılmamalarını diledi. Genç polis çiftin arkadaşları yunus ekipleri ise alanda yeni evlenen çiftin etrafından motosikletlerle tur atarak bir ömür boyu huzur ve mutluluk dilediler. - BURSA

Kaynak: İHA

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