DHA YURT BÜLTENİ -6 Gümüşhane'de balık ölümlerine dereye karışan 'siyanür' yol açmışGÜMÜŞHANE'de, Karamustafa Deresi'nde görülen toplu balık ölümlerine suya karışan siyanürün neden olduğu belirlendi.

Gümüşhane'de balık ölümlerine dereye karışan 'siyanür' yol açmış

GÜMÜŞHANE'de, Karamustafa Deresi'nde görülen toplu balık ölümlerine suya karışan siyanürün neden olduğu belirlendi. Bir beton mikserinin atık sularının dereye deşarj edildiği tespit edilirken, 354 bin TL idari para cezası kesilen şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bölgedeki 5 köyün sakinleri de deredeki kirliliğin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, önlem alınmasını istiyor.

Merkeze bağlı Boyluca, Hasköy, Dibekli, Kuluçka ve Övündü köylerinden geçen Karamustafa Deresi'nde son aylarda toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Yöre halkını tedirgin eden balık ölümleri üzerine Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri deredeki sudan ve ölü balıklardan ayrı ayrı günlerde ve farklı noktalardan 3 ayrı numune aldı. Yapılan incelemede, toplu balık ölümlerine suya karışan siyanürün neden olduğu belirlendi. Bir maden şirketine ait beton mikserinin atık sularının dereye deşarj edildiği tespit edildi. 354 bin TL idari para cezası kesilen şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Çevredeki 5 köyde yaşayanlar da deredeki kirliliğin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, önlem alınmasını istiyor.

'DERELERİMİZİ MAHVETTİK'

Boyluca Köyü Muhtarı Tahir Öztürk derelerde aşırı derece balık ölümleri görüldüğünü belirterek "Numune sonuçlarında siyanür çıktığını öğrendik. Tahlil sonuçlarında normal değerinin 11 katı fazla şekilde derelerimizde siyanür var. Derelerimizi, doğamızı mahvettik. Artık köyümde hiç kimsenin bahçe sulamasını istemiyorum. Çocuklarımızın ve hayvanlarımız dereye girmelerini engelleyeceğim" dedi.

Karamustafa Köyü Muhtarı Tuncer Çelik de, "Balık ölümlerinin beton yıkanmasından dolayı olduğunu söylediler. Önlemler, alınan tedbirler kesinlikle yetersiz. Çözüm getirecek önlemler değil. Şirkete verilen cezalar caydırıcı değil. Bölgede yüzlerce insan ekim yapıyor. Çocuklar sularla oynuyor" diye konuştu.

Kemal Öztürk isimli vatandaş ise her yıl dere kenarındaki 5-10 ağacın kuruduğunu ifade ederek, "Biz artık yorulduk her ilkbaharda meyve ağacı dikmekten. Çünkü hazır olanları kaybediyoruz. Bu madenden dolayı artık bahçemizde ot bile bitmez oldu. Bunun olmasının sebebi madendir. Balık ölümlerinin olduğu sırada biz sulamayı yapıyorduk. O günden sonra meyvelerimiz kurumaya başladı. Nasıl olacak bilmiyorum ama bu dertten kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDereden ve köylerden detayBalıklardan detayKöy halkı ve muhtarlarla röp.Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE- DHA

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87 yaşındaki kadın 'Oğlum bana vurdu, dışarı attı' diyerek gözyaşı döktü

TRABZON'un Of ilçesinde Hidaye Durmuş (87), oğlu S.D.'nin kendisine şiddet uguladığı ve evden kovduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Yaşlı kadın "Oğlum bana vurdu, dışarı attı" diyerek gözyaşı döktü.

İstanbul'dan Of'un Sarıbey köyündeki evine gelen Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı. Jandarma ekiplerinden yardım isteyen Durmuş, bir süre sonra yeniden eve döndü. Oğlu tarafından yeniden şiddet gören kadın bu kez büyük oğlu İrfan Durmuş ile birlikte adliyeye giderek savcılığa şikayette bulundu. Savcılık yaşlı kadının şikayeti üzerine oğlu S.D.'ye 10 gün annesine yaklaşmama kararı verdi. Yaşlı kadın da büyük oğlu ile birlikte bir otele yerleşti.

'BENİ ÇEKİP DIŞARI ATTI'Bir otele yerleşen yaşlı kadın yaşadıklarını göz yaşları içerisindee anlattı. Oğlu S.D. tarafından sürüklenerek dışarı atıldığını belirten Hidaye Durmuş, "Oğlum bana vurdu, dışarı attı. Eve almıyor. Ben evimde oturmak istiyorum. Bana yardım etsinler. Her yerim yara içinde. Beni yerlerde sürükledi. Evim yok, bir şeyim yok. 100 senelik evimden dışarı attı beni" dedi.

İrfan Durmuş da annesinin devlet korumasına alınması gerektiğini belirterek "Ağabeyim annemi darp edip şiddet uyguladı. Ben müdahale ettim. Annemi yerde sürüklemeye başladı. Silahına davrandı, silahını tuttum. Aile içi şiddeti bırakın, yaşlı bir kadına şiddet var. Biz aile içi daha büyük olaylara müdahil olmadan gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Şuanda şiddet olur, daha büyük olaylar yaşanır diye evimize giremiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Of adliyesinden görüntü-Adliye önünde darp edilen yaşlı kadın ve iki oğlundan görüntü-Röportajlar-Detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: NURULLAH CABRİ/ TRABZON - DHA

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Çorum'da evde çıkan yangında zihinsel engelli kişi öldü

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, zihinsel engelli Mahmut Baranlıoğlu (49) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Yani Hayat Mahallesi Şehit Beyhan Köşe Sokak'ta tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan zihinsel engelli Mahmut Baranlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirlen Baranlıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA