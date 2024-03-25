İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ergin Çubukçu kimdir? İYİ Parti Gümüşhane Torul Belediye Başkan adayı Ergin Çubukçu kimdir

İYİ PARTİ GÜMÜŞHANE TORUL ADAYI KİM?

İYİ Parti Torul Belediye Başkan Adayı Ergin Çubukçu oldu.

ERGİN ÇUBUKÇU KİMDİR?

1971 yılında Gümüşhane Torul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Torul'da tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Askerliğini 1995 yılında Gölcük Donanma Komutanlığında Asteğmen olarak yaptı. Bir süre özel sektörde çalıştı.

1996 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge birliğine bağlı Giresun kooperatifinde işe başladı.

1997 yılında Gümüşhane Tarım Kredi Kooperatifinde çalıştı.

1999 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge müdürlüğünde çalışmaya başladı.

Burada sırasıyla Bölge şefi, Bölge Müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2015 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Müdürü olarak atandı ve iki yıl bu görevi yürüttü.

2017 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü olarak atandı ve bu görevde yaklaşık üç yıl kaldı.

2019 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez birliğine Genel müdür müşaviri olarak atandı ve 2023 yılı Ocak ayında Tarım Kredi Kooperatiflerinden ayrıldı.

2014 yılından itibaren 2019 yılına kadar Bafay Yağ, Tarım Kredi Yem, Tarkim Bitki Koruma, İmece Prefabrik, Tarım Kredi Birlik şirketlerinde Yönetim kurulu üyeliği, Bulgaristan'da faaliyette bulunan Trakya Dış Ticaret Şirketinde ise İcra Kurulu Başkanı ve Üyeliği görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalıştığı yıllarda birçok projede görev yaparken, tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılmasının yanı sıra özellikle çiftçilerin ürettikleri tarımsal ürünlerin pazara sunulması ve gıda tedarik zincirinin doğru işlemesi için önemli katkılarda bulundu.

Birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına katkı sağladı. Ayrıca Trabzon Gümüşhaneliler Derneğinde Başkanlık ve Yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Ergin Çubukçu evli ve iki çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.