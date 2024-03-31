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Felçli Vatandaş Ambulansla Oy Kullandı

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Gümüşhane'de felç nedeniyle yatağa bağımlı hayatını sürdüren Osman Parıltan, evinden ambulansla alınarak götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

Özcanbey Mahallesi'nde evde bakım hizmeti alan 65 yaşındaki Parıltan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Evinden alınan ve ambulansla oy kullanacağı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilen Parıltan, sağlık ekiplerince sandığının bulunduğu kata sedyeyle taşındı.

Parıltan, burada oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine ulaştırıldı.

Osman Parıltan, AA muhabirine, vatandaşlık hakkını kullanmasında kendisine yardımcı olan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Devletini ve milletini çok sevdiğini belirten Parıltan, "Ekipler geldi evimden beni aldı, zahmete katlanarak oy kullanacağım yere getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Rabbim onları başımızdan eskit etmesin. Emek vererek bizim oy kullanmamıza sebep oluyorlar. Zor şartlarda beni buraya çıkardılar, oy kullandık. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yatan, evde sağlık hizmeti alan ve yürümekte zorlanan vatandaşlar için en temel haklarından biri olan oy kullanma haklarını yerine getirebilmeleri için ekipler kurduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

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