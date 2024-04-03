Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Alparslan Salih Derelioğlu toprağa verildi

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında yaşamını yitiren Alparslan Salih Derelioğlu'nun cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında yer alan Derelioğlu için Kemaliye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve bir çocuk babası, 64 yaşındaki Derelioğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mahalle'deki Emirler Mezarlığı'nda defnedildi.