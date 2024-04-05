Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Harmancık köyünün Daltabanlar mevkisinde Adem Öğretmek'e ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Maddi hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adem Öğretmek, duydukları sesler üzerine eşi ile birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.
Evin odunluğunun yandığını gördüklerini anlatan Öğretmek, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğünü ifade etti.