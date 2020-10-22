DHA YURT BÜLTENİ - 4

TIR'a tutunan bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameradaBursa'da TIR'ın dorsesine tutunarak giden bisikletli 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TIR'a tutunan bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da TIR'ın dorsesine tutunarak giden bisikletli 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bisikletlilerden biri, kendisini uyaran kişiye, "Yolumuzdayız, sıkıntı yok. TIR fren yaparsa ben de yaparımö dedi.

'Bursa'da iki bisikletli, dün akşam saatlerinde Kestel- İnegöl ilçesi arasındaki Eskişehir yolunda, TIR'ın dorsesine tutunup ilerleme başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 60 kilometre hızla giden TIR'ın arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bisikletlilerden biri kendisini uyaran kişiye, "Yolumuzdayız, sıkıntı yok. TIR fren yaparsa ben de yaparım. TIR'ın stop lambaları yandığında yavaşlıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Bisikletlilerin trın dorsesini tutarak ilerlemesi-Vatandaşların bisikletlileri uyarması-Bisikletlilerin vatandaşla konuşması

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Seyir halindeyken kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne ceza

Bursa'da hareket halindeyken kasasındaki piknik masası üzerinde 2 kişinin tavla oynadığı kamyonetin sürücüsüne bin 834 lira para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda seyir halindeki 41 VD 611 plakalı kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, piknik masası üzerinde tavla oynarken görüldü. Bu sırada aynı yöne giden otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, kamyonetin plakasından ulaştığı sürücüye Trafik Kanunu'nun 65 1-g maddesi gereği 'gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi' nedeniyle bin 834 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı