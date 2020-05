DHA YURT BÜLTENİ - 2 Fabrikada boya tankı patladı: 3 yaralıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten bir fabrikada boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten bir fabrikada boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri fabrikasında meydana geldi. Boya tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Fabrikada yetkililerinin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 3 işçiye müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Olay sırasında fabrikada çalışan işçiler fabrika sahasına çıkarak itfaiyenin çalışmalarını izlerken, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı

SAMSUN'da henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta top oynayan 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Bu sırada sokakta top oynayan A.K.T. (14) ve E.K. (24) isabet den saçmalarla yaralandı. Otomobil hızla uzaklaşırken, 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden uzaklaşan otomobilin plakasını belirlemeye çalışıyor.

Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

ADAPAZARI'nda iki grup arasında çıkan tartışmada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Gece saatlerinde Adapazarı Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi ile yaklaşık 10 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

HİNDİSTAN'tan Sivas'a getirilen 69 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Misafirler ayrılmadan önce yurt bahçesine fidan dikti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurda yerleştirilen 69 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süreci sona erdi. Vatandaşlar, yurdun bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikti. Karantina sürecini tamamlayanlara fidan hediye edildi. Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar ile yurt görevlileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ellerinde Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu. Yoga eğitimi için Hindistan'a gittiğini ve 4 ay orada yaşadığını söyleyen Çağatay Bağcı, "14 gün boyunca buradaydık. Çok teşekkür ederim her şey için tüm fedakarlıklarınız için her isteğimize ne istediysek cevap verdiniz" dedi.Sevim Sayra Felek ise, "Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı, gayet iyiydi. Kapalı olmanın dışında hiçbir sıkıntımız olmadı. Keyifli zaman geçirdik burada" diye konuştu.Azerbaycanlı Hatice Musayeva da görevlilere teşekkür ederek, "Çok uğraştınız bizlerle çok güzel hizmet ettiniz. Hasta da oldum. Ambulansla götürdüler. Her bir şeyi yaptılar. Bayrağımız bizim bayrağımız. Bayrağımız her zaman dalgalansın. Kardeşliğimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

