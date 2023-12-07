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Dilovası'nda Tanker Kazası: 3 Kişi Yaralandı

7 Aralık 2023 17:53 Son Güncelleme: 17:55 Abone Ol

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yol kenarında duran tankere çarpan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile SUV'da bulunan A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.