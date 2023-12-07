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Dilovası'nda Tanker Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yol kenarında duran tankere çarpan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile SUV'da bulunan A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yol kenarında duran tankere çarpan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Dilovası kesimi İstanbul İstikametinde seyreden İ.E. idaresindeki 34 BSA 152 plakalı hafif ticari araç ve A.Y. idaresindeki 41 TF 329 plakalı SUV, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak, kenarda bekleyen tekstil yağı yüklü H.A. idaresindeki 68 EP 187 plakalı tankere çarptı.

Kazada, sürücüler ile SUV'da bulunan A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Dilovası İtfaiye Kocaeli İtfaiye Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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