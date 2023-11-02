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Dilovası'nda çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.