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Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

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Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Fırtına ve soğuk havanın etkili olduğu Kocaeli'de, dün akşam saatlerinde Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kış turizmi ile ünlü Kartepe kar ile şenlenirken, kentin yüksek kesimlerine de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Dilovası'nda sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı.

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Fırtına ve soğuk havanın etkili olduğu Kocaeli'de, dün akşam saatlerinde Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kış turizmi ile ünlü Kartepe kar ile şenlenirken, kentin yüksek kesimlerine de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Dilovası'nda sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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