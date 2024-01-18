Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası'ndaki Global Karma OSB'yi ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası'ndaki Global Karma Organize Sanayi Bölgesini ( Osb ) ziyaret ederek, yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dilovası Global Karma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay'ın da eşlik ettiği toplantıda Yavuz'un, Global Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karaköse ve müteşebbis heyet üyeleri tarafından karşılandığı ifade edilen açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşüldüğü ve değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, toplantının ardından Vali Yavuz'un Dilovası Global Karma OSB'ye tesislerini taşıyarak bölgede faaliyetlerine devam edecek Altınplus Kablo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Yılsolar Güneş Teknolojileri Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin devam eden inşaat çalışmaları hakkında firma sahiplerinden bilgi aldığı dile getirildi.

Global Karma OSB'ye yatırımlar sürüyor

Alçak gerilim tesisat kablo grubunda bakır iletkenli kablolar üreten Altınplus Kablo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, yeni tesislerini Global Karma OSB'ye kurarak faaliyetlerini burada devam ettireceği vurgulanan açıklamada, "Global Karma OSB'de 15 bin metrekare arazide inşaat çalışmaları devam eden firma 300 milyon liralık yatırım ve yeni alınacak makine teçhizatlarla istihdam sayısını da artırarak 2 yıl içinde muhtelif kablolarda üretim kapasitesini kısa vadede 2, uzun vadede 3 katına çıkarmayı hedeflemektedir. Ayrıca GES projesini de hayata geçirerek, kendi enerjilerini üretmeyi planlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yılsolar Güneş Teknolojileri Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çalışmalarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YILDIRIM Grup adı altında 2010 yılında enerji sektörüne giren ve enerji yatırımlarını YILDIRIM Enerji tarafından yürütülen firma büyüyerek inşaat, mühendislik, danışmanlık, proje yönetimi, enerji üretimi, santral işletmeciliği, enerji ticareti gibi çeşitli alanlarda da hizmet vermeye başlamış olup, üretim kapasitelerini arttırmak amacıyla 150 milyon dolar yatırımla Global Karma OSB'de 40 bin metrekare arazide faaliyet göstermeye hazırlanmaktadır. Yenilikçi güneş enerjisi santralleri üretme, rüzgar ve jeotermal enerji projeleri inşa etme konusunda çalışmalarına bu bölgede devam edecek olup, GES projesini de hayata geçirerek kendi enerjilerini üretmeyi planlamaktadır."