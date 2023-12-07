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Dilovası'nda Yağış Sebebiyle Kaza: 3 Yaralı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda çarpışan iki araç savrularak yol kenarında bulunan tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda çarpışan iki araç savrularak yol kenarında bulunan tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y idaresindeki 41 TF 329 plakalı araç ile İ.E. yönetimindeki 34 BSA 152 plakalı hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, yolun kenarında park halinde bulunan H.A. idaresindeki 68 EP 187 plakalı tekstil yağı yüklü tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler A.Y. ile İ.E ve 41 TF 329 plakalı araçta bulunan yolcu A.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken trafik, hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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