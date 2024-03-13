Saadet Partisi Dilovası adayı Hasan İnci kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Dilovası belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Dilovası belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Dilovasıadayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Hasan İnci kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN İNCİ KİMDİR?

Hasan İnci, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Dilovası belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DİLOVASI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Dilovası adayı belli oldu. Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Hasan İnci oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.