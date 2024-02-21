Dilovası'nda Tır Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Müfik A. idaresindeki 45 AHK 249 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikameti Mermerciler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Savrulan araç, karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre aksadığı bağlantı yolunda araç geçişleri kontrollü sağlanıyor.