Düğün konvoyunda makineli tüfek bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan şüphelinin kullandığı otomobilden uzun namlulu makineli tüfek, şarjör ve fişekler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi 228. Sokak üzerinde düğün konvoyundaki bir otomobilden havaya ateş açıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekipler, sürücü C.A.'yı (44) durdurdu. Ekiplerin incelemesi sırasında C.A., otomobilinin bagajındaki uzun namlulu makineli tüfeği, bu tüfeğe ait şarjör ve fişekleri ekiplere teslim etti. Aracın içini de inceleyen ekipler, bu kez sürücü kısmındaki paspas üzerinde şarjör ve bu şarjöre takılı 10 fişek buldu. Bunun üzerine C.A.'ya şarjörün hangi silaha ait olduğu soruldu. C.A. ise kendisine ait olmadığını ve şarjörün nereden geldiğini bilmediğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ