DEVA Partisi Dilovası adayı Ali Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Dilovası belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Dilovası belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Dilovası adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Ali Çelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ ÇELİK KİMDİR?

Ali Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Dilovası belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DİLOVASI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Dilovası adayı belli oldu. DEVA Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Ali Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.