Osmangazi Köprüsü Girişinde Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Osmangazi Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü üzerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan Osmangazi Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi Köprüsü girişinde meydana geldi. Dilovası istikametinden gelen 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen minibüs ile 3 otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındıl Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü üzerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)