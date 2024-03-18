Ramazan Ömeroğlu kimdir? AK Parti Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu kaç yaşında, nereli?
Ramazan Ömeroğlu kimdir? AK Parti Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli-Dilovası Belediye Başkan adayı olan Ramazan Ömeroğlu hakkında merak edilenler gündemde. Ömeroğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Ömeroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli, sorularının yanıtları araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu oldu. Peki, Ramazan Ömeroğlu kimdir? AK Parti Kocaeli- Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu kaç yaşında, nereli?
RAMAZAN ÖMEROĞLU KİMDİR?
- 1968 Ağrı Hamur'da doğdu. 1974 yılından bu yana Dilovası'nda ikamet ediyor.
- Lise mezunudur.
- 1991 yılında iş hayatına atıldı.
- Sürlim İnşaat firmasının sahibidir.
- 1997-1998 yılları arasında Refah Partisi Belde Gençlik Kolları Yöneticiliği, 1999 yılında Fazilet Partisi Belde Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2002 yılları arasında Fazilet Partisi Belediye Meclis Üyeliği, 2000 yılında Saadet Partisi Kurucu Belde Başkanlığı, 2002 yılında AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Belde Başkan Yardımcılığı yaptı. 2002 yılından bu yana AKP Dilovası İlçe Teşkilatı'nın çeşitli kademelerinde görevler aldı.
- Tavşancıl'da ikamet ediyor.
- İyi derecede İngilizce biliyor.
- Evli ve 5 çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.