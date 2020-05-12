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Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alındı BURDUR'daki Salda Gölü'nde yüklenici firma tarafından iş makinesi ve kamyonlar ile başka noktaya taşınan kumlar eski yerine alındı.

DHA YURT BÜLTENİ -13
12.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:17

Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alındı

 

BURDUR'daki Salda Gölü'nde yüklenici firma tarafından iş makinesi ve kamyonlar ile başka noktaya taşınan kumlar eski yerine alındı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz suyu, beyaz kumsalı ile 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar ile alandaki kumsal tahrip edildi. Kepçeyle kazılıp, kamyonlarla sahilden alınan kumların, 5 kilometre uzağa gölün başka noktasındaki kıyıya götürülmesi sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de olayın hemen ardından alana gelerek, zarar tespiti için kot incelemesi yaptı. Salda Gölü'nün kıyısından alınıp, başka noktaya taşınan kumların yeniden eski yerlerine getirilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Bilim insanlarının gözetiminde yapılan çalışma kapsamında kumlar Beyaz Adalar bölgesindeki yerlerine kürek ve tırmıklarla yürütülen titiz çalışmayla yerleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da her aşamasını yakından takip ettiği çalışmanın sonunda bakanlığın çevre projelerinde fikir ve önerilerini almak üzere oluşturduğu akademisyenlerden oluşan özel kurul Salda Gölü'nde inceleme yaptı. Akademisyenler göl kenarından da numune alarak incelemek üzere götürdü. Salda Gölü kenarında yürütülen hassas çalışmanın yaklaşık 3 hafta sürdüğü belirtildi.

SALDA'DA NE OLMUŞTU?Dünyada Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan iki noktadan biri olan Salda Gölü'nün korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında alanı 'özel alan' ilan ederek, 800 metre yakınına Millet Bahçesi kurulması kararını verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında TOKİ'ye verilen ve TOKİ'nin de yüklenici firmaya ihale ettiği çalışmalar devam ederken, yüklenici firmaya ait kamyon ve kepçelerle girilen alan tahrip edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, olayın ardından Salda Gölü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Kahraman, "Alandaki tüm faaliyetleri durdurduk. Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. 'Çevre Kanunu' kapsamında bir cezai durum söz konusu. 'Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında suç duyurusu söz konusudur. İhmali olan personelle ilgili idari işlem yapacağız" dedi. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Müşavir firma ve sorumlu personellerle ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Salda Gölü'nün Beyaz Adalar Bölgesi'ne, vatandaşların alanı 24 saat görebileceği kamera sistemi kurulduğu da bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMuhabir anonsu

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Ahmet İSTEK/YEŞİLOVA (Burdur), - 

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Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, park halindeki motosiklet 2 şüpheli tarafından güvenlik kilidi kırılarak, 40 saniyede çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İlçedeki Eski Ömerli Mahallesi'nde oturan Y.B., 33 PJ 301 plakalı motosikletini iş dönüşü evinin önüne park etti. Sabah, motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Y.B., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarıyla, iki şüphelinin güvenlik kilidini kırarak, motosikleti yaklaşık 40 saniye içinde çaldıkları belirlendi.

Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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