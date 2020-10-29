DHA YURT BÜLTENİ - 12

Gümüşhane'deki orman yangınına müdahale sürüyorGÜMÜŞHANE'de dün tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda çıkan yangın kontrol altına alınırken, Üçtaş köyü yakınındaki yangın ise sürüyor.

Gümüşhane'deki orman yangınına müdahale sürüyor

GÜMÜŞHANE'de dün tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda çıkan yangın kontrol altına alınırken, Üçtaş köyü yakınındaki yangın ise sürüyor. Ekipler, örtü yangını şeklinde rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol etmeye çalışıyor.

Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla doğal ağaç müzesini andıran, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları ile yakındaki Üçtaş köyü Kez mevkiinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre illerden bölgeye sevk edilen ekipler, yangınlara müdahale etti. Örümcek Ormanları'ndaki yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Bu bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Üçtaş köyü Kez mevkiinde çıkan yangın ise, örtü yangını şeklinde devam ediyor. Belediye ve orman işletme şefliklerine ait arazözlerle müdahale edilen alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da kazma, kürek ve baltalarla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYangın detaylarıDrone detaylarıYangın söndürme ekipleri

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL/ GÜMÜŞHANE

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İskenderun Kaymakamı Yönden: Cumhuriyetin 97'nci yılında her şeye rağmen ayaktayız HATAY'da İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, dün orman yangınının söndürülmesi ve 26 Ekim'de PKK'lı 1 teröristin etkisiz hale getirilmesini hatırlatarak, "Saldıranları öldürdük, yanan kısımları söndürdük, yaralımız yok. Cumhuriyetin 97'nci yılında her şeye rağmen ayaktayız. Kutlayacağız, kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle İskenderun Kaymakamlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İskenderun Kaymakamı İsmail Yönden'in yanı sıra kent protokolü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam İsmail Yönden, Cumhuriyet'in, tarihin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olduğuna dikkati çekti.İskenderun ilçesinde 26 Ekim'de 1 teröristin etkisiz hale getirilmesini ve dün söndürülen orman yangınını hatırlatan Yönden, "Rabbime binlerce şükürler olsun herhangi bir kayıp olmadan atlattık. Saldıranları öldürdük, yanan kısımları söndürdük, yaralımız yok. Cumhuriyetin 97'nci yılında her şeye rağmen ayaktayız. Kutlayacağız, kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kaymakamlık binası ve bayraklardan görüntüTörene katılanlardan görüntüKaymakam İsmail Yönden'in konuşması

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Şanlıurfa Valisi Erin: Bayrak için şehadete yürüyecek milyonlarca evladımız var

ŞANLIURFA'da, cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, "Bugün de ülkesi ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek milyonlarca vatan evladımız varö dediŞanlıurfa Valiliği'nin bahçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılan, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan törende Vali Abdullah Erin konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirten Vali Erin, şunları söyledi: "Bin yıldır dünya üzerinde en çok mücadele üretilen coğrafyasında onurlu bir şekilde yaşıyor olmasının bedelini canıyla ödeyerek şehitlik ve gazilikle şereflenen gazilerimizi de rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Bugün de ülkesi ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek milyonlarca vatan evladımız var. Milletimiz bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, istiklal ve istikbaline el uzatılan her durumda göstermeyi başlatmıştır. Terör örgütleri arkalarındaki devası desteğe rağmen ülkemizde başarıya ulaşamıyorsa, milletimizin işte bu kararlılığı ve hidayetli duruşu sayesindedir. Geçmişte çok küçük müdahalelerle istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözlerinin ve eylemlerinin bugün için hükmü kalmamıştır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumluluğu söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan ve hiç kimseden icazet almadan, sadece kendi kararı, imkanları ve gücüyle istediğini yapabilecek güçtedir." Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından valilik binasında tebrikler kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Valilik bahçesinde düzenlenen törenTörene katılan protokolVali Abdullah Erin'in konuşmasıÖğrenciler şiir okumasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Elazığ'da 29 Ekim kutlandı

ELAZIĞ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklere kutlandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü Elazığ Valiliği'nce düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen kutlama programında Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.Koronavirüs önlemleri altına yapılan tören saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda konuşan Vali Erkaya Yırık, bugünü yalnızca cumhuriyetin ilanı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşunun da simgesi olduğu söyledi. Vali Yırık, "Milli iradenin teşekkülünü sağlayan, demokratik iradenin tam ve mükemmel bir ifadesi olan, yüksek ahlaki değer ve niteliklere haiz cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünü hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içindeyiz. Bugün yalnızca cumhuriyetin ilanı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşunun da simgesidir. Milletimizin ortak eseri olan cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından cumhuriyet içerikli şiirler okundu. Elazığ Belediyesi mehteran takımı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun gösterileri ardından tören, resmi geçidin de yapılması sonrası son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı