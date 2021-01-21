DHA DIŞ-KKTC'de 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gazimağusa'dan ilk görüntüler
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DHA DIŞ-KKTC'de 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gazimağusa'dan ilk görüntüler

21.01.2021 19:02 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:06
DHA DIŞ-KKTC'de 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gazimağusa'dan ilk görüntüler

Kıbrıs açıklarında TSİ ile 17.27'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kıbrıs açıklarında TSİ ile 17.27'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs'ta da hissedildi. KKTC ve Güney Kıbrıs'ta vekiller depreme parlamentoda yakalanırken, halk kendini sokağa attı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TSİ ile saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem KKTC ve Güney Kıbrıs'ta da hissedildi. Depremin, 55,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem nedeniyle Ada'nın hem kuzeyinde hem de güneyinde kısa süreli panik yaşanırken, depremin 15-20 saniye sürdüğü ifade edildi. 

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GAZİMAĞUSA'DA HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gazimğusa'da panik anlar yaşandı. Depremin ardından halk kendini sokağa attı. Caddede toplanan halk depremin etkisinin geçmesini bekledi. 

KKTC BAŞBAKANI SANER: HER HANGİ BİR SIKINTI YOK

KKTC'deki Cumhuriyet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşan KKTC Başbakanı Ersan Saner, "Sivil Savunma Teşkilatı ile görüştüm herhangi bir sıkıntı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Özellikle depremin merkez konumu nedeniyle Akdoğan bölgesinde daha bariz hissedildi. Küçük bir deprem değil baktığınızda. Daha önce 6.2'yi de görmüştük…" dedi.

KKTC'Lİ SUNUCU CANLI YAYINDA YAKALANDI

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC ulusal kanallarından Kanal T'de Gündem Özel programını sunan Pınar Gözek depreme canlı yayında yakalandı. "Masa ve sandalyeler oynuyor. Şuan sallanıyoruz" diyen sunucunun panik anları ekrana yansıdı.

RUM VEKİLLER DEPREME PARLAMENTODA YAKALANDI

Güney Kıbrıs Rum Meclis Başkanı ve AKEL Milletvekili Adamos Adamu ülkedeki bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaptığı sırada depreme yakalandı. Deprem sırasında uyarılarda bulunan Adamu "Lütfen panik yapmayın, yavaş yavaş oturumu terk edin" ifadelerini kullandı. O anlar Rum Meclis kanalına yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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