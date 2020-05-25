Denizli'de feci olay
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Denizli'de feci olay

Denizli'de meydana gelen feci olayda, bahçede bulunan su kuyusundaki motor arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen ve zehirlenen aynı aile üyesi 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Denizli'de feci olay
25.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:30

Denizli'de meydana gelen feci olayda, bahçede bulunan su kuyusundaki motor arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen ve zehirlenen aynı aile üyesi 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çameli ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede sulama amacıyla kullanılan kuyudaki su motoru arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen Yusuf Aydınhan (43) zehirlenerek kuyudan çıkamadı. Ağabeyi Ercan Aydınhan (50) ve oğlu İdris Aydınhan (26) ile yengesi Fatma Aydınhan (45) da ise zehirlenerek kuyuda bayılan Aydınhan'ı çıkarmak isterken gazdan etkilendi. Diğer aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Yusuf Aydınhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer aile üyeleri ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Jandarma tarafından bölgede başlatılan incelemeler devam ederken, kuyuda hayatını kaybeden Yusuf Aydınhan'ın cenazesi ise Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki inceleme çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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