Cüneyt Arkın'dan gençlere eleştiri: Tarih bilinci olanlar Amerikan tıraşı yaptırmaz
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Cüneyt Arkın'dan gençlere eleştiri: Tarih bilinci olanlar Amerikan tıraşı yaptırmaz

Cüneyt Arkın'dan gençlere eleştiri: Tarih bilinci olanlar Amerikan tıraşı yaptırmaz
Haberler.com - Haberler | Magazin

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Arkın, gençlerin tarih bilincinden uzak olduğunu belirterek, "Tarih bilinci olan genç; Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi.

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Gençlere tarih bilinci eleştirisinde bulunan Arkın, estetik yaptıran erkeklerle ilgili de konuştu.

"TARİH BİLİNCİ OLAN GENÇ, KENDİNİ BİLİR"

Cüneyt Arkın, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, tarihi dizilerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"ERKEKLER KAŞLARIYLA BİLE OYNUYOR"

Arkın, estetik konusunda da, "Şimdi erkekler kaşlarıyla bile oynuyor. Hayret ediyorum. Bu bir ambalaj, kutunun içinde bir şey yok, değer yok. Giderek insanlar android oldu. Yarı insan, yarı robot oldu. Teknoloji insanları o hâle getirdi. Hiçbir şey özde değerli değilse, bir anlam taşımıyorsa, yüreklere dokunmuyorsa var olamaz." diye ifade etti.

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Cüneyt Arkın'dan gençlere eleştiri: Tarih bilinci olanlar Amerikan tıraşı yaptırmaz - Haberler Magazin
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