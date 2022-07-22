Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Ailesine Başsağlığı Ziyareti - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Ailesine Başsağlığı Ziyareti

ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Cüneyt Arkın’ın ailesini İstanbul’daki evlerinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesini İstanbul'daki evlerinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü yıldızı sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Arkın ağırladı.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Cüneyt Arkın İstanbul Güncel Haberler

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