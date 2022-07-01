Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti

Britney Spears'ın eski kocasının başı hukukla dertte! Cüneyt Arkın'ın ardından: "Yılmaz Güney'e verilecek ödül siyasi yasaklı diye Arkın'a verilmek istendi; o reddetti" Video kurgu - Söyleşi: Tunahan SerimTürk sinema tarihine damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Video kurgu - Söyleşi: Tunahan Serim Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazına usta sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Sanatçının eşi Betül Cüreklibatır ile çocuklarının taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta oyuncular Ediz Hun, Serdar Gökhan, Nuri Alço ve Türkan Şoray ile kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından T24 mikrofonlarına konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncu Mahmut Cevher, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, oyuncu Levent Çakır, İyi Partili siyasetçi Mehmet Aslan ve oyuncu Deniz Akbulut usta oyuncunun sanat yaşamı ve kişisel hayatlarına etkisini anlattılar. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. DailyMotion.com / Magazin Cüneyt Arkın İYİ Parti Teşvikiye Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Cüneyt Arkın'ın ardından: 'Yılmaz Güney'e verilecek ödül siyasi yasaklı diye Arkın'a verilmek istendi; o reddetti' - Haberler

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