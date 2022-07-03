SEVENLERİ CÜNEYT ARKIN'IN MEZARINI BOŞ BIRAKMIYOR

YEŞİLÇAM sinemasının usta isimlerinden 85 yaşında yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın mezarı sevenleri tarafından boş bırakılmıyor.

Evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede geçen salı hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın sevenleri, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etmeye devam ediyor. Usta oyuncunun çiçekler bırakılmış mezarının başında sevenleri de dua ediyor. Arkın'ın çocukluk kahramanı olduğunu belirten bir vatandaş, "Onun filmleriyle büyüdük. Çok seviyordum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına sevdiklerine sabırlar diliyorum. Cenaze namazını da kıldık zaten. Bugün de sırf Cüneyt Arkın için geldim, dua etmek için başucunda" dedi.

"ONLARI HEP YAŞATACAĞIZ"

Kemal Sunal'ı andıktan sonra Cüneyt Arkın'ın mezarını eşiyle birlikte ziyaret ettiklerini belirten Leyla Saltık, "Eşim onun filmleriyle büyüdü, ben de aynı şekilde. Çok sevgimiz var, kendisini hiç canlı görmediğimiz halde. Önemli insanların dünyadan göçüp gitmesi bizi çok üzen bir konu. Hala da üzülüyoruz. Var olduğumuz sürece, yaşadığımız sürece de onları hep yaşatacağız, içimizde, etrafımızda ve çevremizde. Hala inanamıyorum öldüğüne. Elimizden geldiği kadar dualarımızla onların yaşadığını düşüneceğiz" diye konuştu. Devlet Deniz de "Hepimizin başı sağ olsun. Buramda yaşıyor. Çok seviyorum" dedi. Eşi Selim Deniz ise Adana'dan geldiklerini belirterek daha önce yüz yüze geldiklerini ifade ederek "Sevecen kişi, yüreği pek, insanlara yakın bir insan, böyle insanlar bir daha bulunmaz. Osmanlı tarihimizi anlatan filmlerde oynayan bir jöndü. Babacan bir adamdı. Çok büyük bir ağabeyimizdi. Tüm milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel