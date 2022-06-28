Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine "Başsağlığı" Telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Cüneyt Arkın’ın (Fahrettin Cüreklibatur) eşi Betül Cüreklibatur’u telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın (Fahrettin Cüreklibatur) eşi Betül Cüreklibatur'u telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti. Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın (85), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur'u telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Arkın'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Cüneyt Arkın Güncel Haberler

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