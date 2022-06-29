Son dakika haberi | Cüneyt Arkın'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi Son dakika haber: İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın’ın oğulları Murat ve Kaan, babalarının cenazesini teslim alarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürdü. Arkın, yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek. İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat ve Kaan, babalarının cenazesini teslim alarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürdü. Arkın, yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek. Usta oyuncu Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatur), önceki gün rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Hastaneye ulaştığında kalbinin durduğu anlaşılan 85 yaşındaki Arkın, tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülememişti. Usta sanatçının oğulları Murat ve Kaan, bugün hastaneye gelerek babalarının cenazesini teslim aldı. Arkın'ın cenazesi toprağa verileceği Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta sanatçı için yarın saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Arkın, törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. ANKA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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