A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş sakinleri, bu heyecanı Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda yaşarken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunu kutlayarak, 'Türkiye'nin Kadınları Avrupa Şampiyonu. Tebrikler Filenin Sultanları, sizinle gurur duyuyoruz' dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş sakinleri, bu heyecanı Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda yaşarken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunu kutlayarak, "Türkiye'nin Kadınları Avrupa Şampiyonu. Tebrikler Filenin Sultanları, sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanan milliler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı aldı. Tüm Türkiye'de heyecanla takip edilen final karşılaşması, Beşiktaş'ta da Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda Beşiktaş Belediyesi'nin organizasyonunda vatandaşları bir araya getirdi. Binlerce vatandaş, millilerin şampiyonluk heyecanına Türk bayraklarıyla ve marşlarla ortak oldu.