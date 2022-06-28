Silivri'deki 40 yıllık komşuları Cüneyt Arkın'ı anlattı

"ONUN SAYESİNDE KURTULDUM"

Çocukluğundan itibaren yazlarını Cüneyt Arkın'la birlikte geçirdiğini söyleyen Derya Yoldaş, "Benim çocukluğumdu, elinde büyüdük. Eşi Betül Hanım ile her yaz beraberdik. Çocuklarıyla beraber büyüdük. Bir kez denizde çok büyük korku yaşadım. Yüzerek bayağı ileri gitmiştim. Geriye dönememiştim. Onun sayesinde kurtuldum. Beni 'Hadi Derya, sen yaparsın' diyerek motive etmişti. Bizim o kadar çok anımız var ki, hangi birini anlatayım" dedi.

"AĞAÇTAN 15-20 KİLO ARMUT YERDİ"

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"BUGÜN GELMESİNİ BEKLİYORDUK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel