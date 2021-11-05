Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık" "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık"

"En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Son Dakika Haberleri
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