Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Karabağ'da kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır"
25.11.2020 13:02 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:08
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren