Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
04.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
Kaynak: İHA