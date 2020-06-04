Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti. Kaynak: İHA